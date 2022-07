The Sandman: arrivano le nuove clip della serie targata Netflix!

Netflix ha appena pubblicato due clip della serie The Sandman, tratta dai fumetti di Neil Gaiman. Dopo il trailer e il poster, resi noti nel corso del Comic Con, lo streamer ha deciso di regalare altri contenuti ai fan dello show.

Le due clip in questione sono tratte ciascuna da un episodio diverso. Questi video ricreano in verità alcuni momenti dei primi numeri più iconici di The Sandman. Scopriamo insieme di quali si tratta.

Nella prima clip c'è Dream che arriva all'Inferno. Qui trova l'accoglienza di Lucifer Morningstar, come vediamo in The Sandman #4, A Hope in Hell. Nella seconda clip, invece, Dream accompagna sua sorella, Morte, mentre svolge i suoi doveri: la giovane deve reclamare la vita di un musicista anziano. Questa scena proviene da The Sandman #8, The Sound of Her Wings, considerato un punto di svolta chiave nella storia della serie.

Dopo decenni di tentativi, Netflix ha finalmente portato The Sandman sui nostri schermi in versione live-action, grazie anche all'aiuto dell'autore dei fumetti Neil Gaiman. Infatti Gaiman ha creato la serie Netflix con Sam Kieth e Mike Drigenberg, e l'ha anche scritta e prodotta con David S. Goyer e con lo showrunner Allan Heinberg.

E voi, avete già visto le clip? Se la risposta è no, andate in cima all'articolo!