The Sandman, budget astronomico per la serie Netflix tratta dai fumetti di Neil Gaiman

Nelle ultime ore è stato reso noto il budget stanziato per l'adattamento Netflix, The Sandman, basato sui fumetti di Neil Gaiman. Come previsto si tratta di una cifra economicamente importante, soprattutto in considerazione del fatto che il progetto è quello di una serie tv. Ma quanto è costata la produzione dello show?

Secondo un report pubblicato da Deadline, Netflix ha sborsato fino a 15 milioni di dollari ad episodio. La prima stagione sarà composta da 11 episodi e ciò significa che il budget complessivo potrebbe raggiungere i 165 milioni di dollari. Senza contare le spese per il marketing, fuori da questo conteggio che riguarda soltanto i costi di produzione.



Nonostante le cifre che circolano sui media, non si placano le voci che vorrebbero una cancellazione definitiva dello show. A supportare questa tesi sarebbero la mancanza di un trailer e di una data d'uscita, considerati dei campanelli d'allarme per la distribuzione della serie. Una nuova immagine di The Sandman a febbraio non ha placato i rumor sulla vicenda.



Inoltre il cast non è stato ancora del tutto annunciato ufficialmente, tra cui il nome di chi interpreterà Merv Pumpkinhead, uno dei personaggi principali della trama.

Neil Gaiman ha deciso prontamente di smentire la cancellazione di The Sandman, definendo 'esilarante' la speculazione che circola intorno all'accantonamento del progetto, specificando come la mancanza di una data di distribuzione non possa essere motivo di preoccupazione.



Oltretutto si è risvegliata la pagina Twitter di The Sandman: il trailer potrebbe essere in arrivo?