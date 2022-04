The Sandman cancellato? Neil Gaiman continua a negare le voci sulla serie Netflix

Neil Gaiman continua a negare i rumour sulla presunta cancellazione di The Sandman, offrendo nuovi aggiornamenti sui suoi impegni in vista dell'uscita dell'adattamento tv di The Sandman che sbarcherà prossimamente su Netflix.

In un tweet che risale a ieri (e che potete leggere a fine articolo), Neil Gaiman ha rivelato ai suoi follower di essere appena rientrato negli Stati Uniti per la prima volta dal 2019, proprio per degli impegni relativi a The Sandman: "Sono tornato in America. Me ne ero andato ad agosto 2019, è cambiato il mondo nel frattempo. Ho bisogno di riposarmi e schiarirmi le idee prima del tour, cosa che non riuscirò a fare perché devo andare a New York per registrare delle cose per il press kit di The Sandman. Però mi sono appena fatto una tazza di té ed ha aiutato".

Dunque non solo non ci sarebbe alcuna cancellazione di The Sandman all'orizzonte, ma il tweet di Gaiman conferma che Netflix sta lavorando ai preparativi per la promozione dello show, che potrebbe davvero debuttare sulla piattaforma streaming entro la fine del 2022.

Una notizia che potrebbe essere confermata anche dal fatto che si è risvegliato l'account Twitter di The Sandman, sul quale è stato pubblicato un tweet che ha subito attirato l'attenzione dei fan che da mesi sono in trepidante attesa di un trailer: "Salve umani, come sono stati i vostri sogni in mia assenza?".

Di recente, sono stati resi noti anche alcuni dettagli sul budget di The Sandman, una produzione che secondo le stime di Deadline sarebbe costata fino a 15 milioni di dollari per episodio, per un budget complessivo di oltre 165 milioni per la sola prima stagione. Restano fuori da questi calcoli tutte le spese relative alla promozione e al marketing in vista dell'attesissimo lancio.