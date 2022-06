The Sandman: il castello di Sogno in una nuova spettacolare immagine della serie Netflix

Una nuova immagine promozionale della attesissima serie Netflix The Sandman ci offre uno sguardo stupefacente, anche se decisamente desolante, del regno degli incubi di Morfeo. L'immagine, diffusa in esclusiva dalla rivista Total Film, mostra come la sede del potere della personificazione dei sogni sia caduta in rovina durante la sua prigionia.

L'immagine non è l'unica anteprima della serie che è stata pubblicata. Recentemente, l'account Twitter ufficiale di The Sandman ha diffuso diverse foto, tra cui una che mostra Morte (Kirby Howell-Baptiste) che cammina per strada con suo fratello, Morfeo/Sogno (Tom Sturridge). Lo scatto sembra essere una ricostruzione di una sequenza di Sandman #8, la prima apparizione di Morte, in cui il signore dei sogni accompagna la sorella maggiore mentre sorveglia le anime nell'aldilà.

Il Lucifero di Gwendoline Christie è stato molto presente nel materiale promozionale della serie; il primo teaser di The Sandman si concludeva con il Signore dell'Inferno che diceva: "Ciao, Sogno. Stai bene?". Il casting della Christie ha attirato le ire di alcune parti di Internet, ma il creatore di Sandman Neil Gaiman è stato rapido e categorico nel sostenere la scelta. Quando un utente di Twitter lo ha accusato di essere un ipocrita perché Gaiman aveva precedentemente dichiarato di non gradire che i personaggi venissero modificati negli adattamenti, il pluripremiato autore ha risposto chiedendo: "Come è cambiato esattamente il personaggio? È il pene? Non c'è problema. Lucifero nei fumetti non aveva un pene e credo che nemmeno Gwendoline Christie ne abbia uno".

Insomma: se Neil Gaiman, ovvero colui che ha creato quel personaggio tra i molti che vivono nell'universo narrativo di The Sandman, ha ritenuto che Gwendoline Christie fosse valida per il ruolo, un motivo ci sarà e i fan potrebbero avere più fiducia in lui, o almeno dargli il beneficio del dubbio.

The Sandman debutterà su Netflix il 5 agosto 2022.