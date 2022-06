The Sandman: chi sono gli Eterni, protagonisti della serie Netflix di Neil Gaiman?

La serie live-action The Sandman, ispirata all'omonima serie a fumetti DC di Neil Gaiman, arriverà presto su Netflix: durante il recente appuntamento con la Netflix Geeked Week è stata svelata la data d'uscita di The Sandman, fissata al prossimo 5 agosto. Conosciamo meglio i protagonisti!

Per chi non ha familiarità con la serie a fumetti di Gaiman ma fosse comunque incuriosito dallo show, il protagonista di The Sandman è Sogno (Dream), noto anche con il nome di Morfeo, e insieme a lui i suoi fratelli immortali, gli Eterni, che rappresentano l'incarnazione di aspetti fondamentali dell'esistenza. Chi sono dunque i 7 Eterni? Appariranno tutti nella serie live-action Netflix? E se sì, che ruolo potrebbero avere?