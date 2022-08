The Sandman, la nuova clip presenta Mervyn Pumpkinhead doppiato da Mark Hamill!

Già presente nel trailer pubblicato al Comic-Con di San Diego, il personaggio Mervyn Pumpkinhead compare nella nuova clip di The Sandman, la serie tv Netflix di Neil Gaiman. Il personaggio è doppiato dalla leggenda di Star Wars, Mark Hamill, negli episodi dello show co-creato da David S. Goyer e Allan Heinberg.

Dopo aver visto altre clip di The Sandman, il nuovo video mostra Mervyn (Hamill) imbattersi in Morpheus (Tom Sturridge) alias Sogno. Merv lo informa di essere alla ricerca di Lucienne (Vivienne Acheampong) e ciò infastidisce Morpheus, che gli chiede il motivo per cui non riferisca direttamente a lui.



A quel punto Merv lo avvisa di un dettaglio: in sua assenza molte responsabilità sono ricadute su Lucienne.

Ma chi è Mervyn Pumpkinhead? Trattasi dell'immortale, spiritoso Pumpkinhead (testa di zucca) e custode di Sogno.

Nei fumetti viene descritto come un personaggio perlopiù scontroso perché, a suo avviso, Sogno potrebbe tranquillamente difendersi da solo.



Mark Hamill doppia Mervyn Pumpkinhead dopo aver prestato la voce per parecchi anni al Joker nella serie animata di Batman. Merv è stato doppiato anche da Kevin Smith nella versione Audible di The Sandman.

Ora è la volta di Hamill, che oltre ad essere l'iconico volto di Luke Skywalker è anche un eccellente doppiatore, ruolo che ha rivestito per parecchi anni professionali nel corso della sua carriera; è proprio il Joker il personaggio che più ha caratterizzato il suo percorso al microfono.