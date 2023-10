The Sandman, ecco come Christian Bale ha 'benedetto' la carriera di Boyd Holdbrock

Era il luglio 2022 quando Boyd Holdbrook elogiò Harrison Ford, ma l'attore di The Sandman nutre altrettanta stima di Christian Bale: in una nuova intervista, infatti, Holdbrook ha ricordato che senza la star del Cavaliere Oscuro non sarebbe mai riuscito a trovare la forza di intraprendere il proprio cammino a Hollywood.

Ecco quali sono state le sue parole: "Be', io ero una specie... di ragazzo tatuato, non saprei come altro definirmi. Christian Bale era sul set, e alla fine mi ha proposto di lavorare in un film di Terrence Malick. Ho avuto l'occasione di incontrare uno dei miei eroi, e l'idea che qualcuno facesse un favore del genere nei miei confronti mi ha fatto sentire parte del club, e totalmente libero. In un unico momento, ho provato un misto di umiliazione e ispirazione".

L'attore si riferisce a Song to Song, film del 2017 scritto e diretto da Terrene Malik. Ambientato ad Austin, in Texas, racconta la storia di alcuni aspiranti musicisti che inseguono la strada del successo attraverso un viaggio istabile fatto di rock 'n' roll, esperienze sessuali e tradimenti di ogni genere. Tuttavia, le scene dell'attore (così come quelle di Haley Bennet, Benicio Del Toro, Trevante Rhodes e Christian Bale stesso) sarebbero state in seguito tagliate.

Ma Holdbrook viene ricordato per moltissimi altri progetti cinematografici, tra cui ricordiamo Jane Got a Gun, Logan - The Wolverine, The Cursed e il recente Indiana Jones e il quadrante del destino; inoltre, non vanno dimenticate serie TV quali The Big C, Dietro i candelabri, Narcos e, appunto, The Sandman.

A proposito, cosa sappiamo di The Sandman 2?