The Sandman: come è stato realizzato Gregory il Gargoyle?

In attesa dell'arrivo di qualche news riguardante il rinnovo di The Sandman, dopo lo strepitoso successo della prima stagione che ha debuttato su Netflix lo scorso Agosto, il supervisore degli effetti visivi dello show ha parlato con Collider della serie, in particolar modo della creazione dell'adorabile Gregory the Gargoyle.

"Ci siamo ispirati ai draghi e ai gargoyle per crearlo. All'inizio dell'episodio 1, puoi vederlo appollaiato su una lapide; è quasi minaccioso, perché è stato originariamente creato come un incubo. Ma quando lo vediamo nell'episodio 2, è gioioso e saltellante come un cucciolo. Abbiamo cambiato il suo aspetto e il suo comportamento e l'abbiamo trasformato in questo gargoyle dolce e innocente per via di quanto era amato. È stato fantastico vedere il pubblico innamorarsi di lui".

La costruzione di Gregory ha richiesto diverse fasi e molto importanti sono state la sceneggiatura e la ricerca esterna che il team è stato in grado di condurre, studiando filmati di veri animali domestici. Ma ancora più fondamentale è stata la performance degli attori sul set, che ha permesso al team degli effetti visivi di sviluppare una comprensione più ampia delle reazioni di Gregory all'interno della scena:

"Se guardi Gregory nell'episodio 2, quando Morpheus arriva e parla con Abele e Caino, lo vedi provare emozioni diverse sullo sfondo. È felice, poi è incuriosito. Mentre li vede parlare di lui, vedi lo shock e poi la realizzazione sul suo viso. Alla fine, si fa avanti con l'espressione di chi ha compreso... Tutto è stato fatto giocando con i lineamenti del viso. Abbiamo usato dettagli simili a quelli umani come una piccola contrazione negli occhi, l'angolo della bocca, e persino l'umidità negli occhi pieni di lacrime mentre fissa Morpheus nei suoi ultimi momenti. Anche gli altri attori sul set ci hanno aiutato perchè sono stati dei riferimenti, le loro espressioni commosse, in modo da poter replicare le stesse emozioni con Gregory".



