The Sandman: Dream e Matthew insieme nella nuova immagine della serie Netflix

Solo poche ore fa abbiamo assistito al rilascio di un breve trailer di The Sandman e ora, lo show Netflix torna a far parlare di se per l'arrivo di una nuova immagine promozionale che permette ai fan di dare una prima occhiata al fedele corvo di Dream, Matthew.

L'account Twitter ufficiale di The Sandman ha pubblicato una foto che ritrae per l'appunto Dream inginocchiato dinnanzi al suo animale, mentre la pioggia cade a dirotto. La didascalia dell'immagine recita: "Sei i miei occhi, Matthew".

Tom Sturridge sarà il protagonista dell'adattamento Netflix di The Sandman nei panni di Dream con un cast di tutto rispetto che include tra gli altri Gwendoline Christie nei panni di Lucifero, Vivienne Acheampong nei panni della bibliotecaria di Dreaming, Boyd Holbrook nei panni del Corinthian, Charles Dance nei panni dell'occultista Roderick Burgess, Jenna Coleman nei panni dell'antenata di John Constantine. Johanna e David Thewlis nel ruolo del dottor Destiny. L'emissario di Dream, Matthew the Raven, sarà doppiato nella versione originale da Patton Oswalt.

Staremo a vedere se questa produzione saprà essere all'altezza dei fumetti di Neil Gaiman e soddisfare le aspettative dei fan. Dopotutto il budget di The Sandman è davvero astronomico ma come spesso succede in questi casi, quantità non è sempre sinonimo di qualità.

