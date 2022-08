The Sandman, episodio a sorpresa misto live-action animato! Già disponibile, cast da urlo!

Queste sono le sorprese capaci di svoltare la giornata, soprattutto perché completamente inaspettate. Nella notte, Netflix ha reso disponibile sul proprio catalogo - anche quello italiano - un episodio bonus di The Sandman che mescola live-action e animazione. Cast da urlo: Sandra Oh, James McAvoy, David Tennant e Michael Sheen!

Netflix non poteva farci un regalo più grande, soprattutto dopo aver dimostrato, grazie all’abilità di Neil Gaiman di adattare il suo stesso fumetto, di poter mettere a tacere qualunque preoccupazione o timore su una trasposizione di questo tipo. La serie deve ancora ottenere la luce verde per il rinnovo alla seconda stagione o per alcuni spinoff su cui già si vocifera – Neil Gaiman ha spinto per uno su Johanna Constantine di The Sandman – ma ha appena offerto i fan la cosa migliore che si potessero aspettare.

Un nuovo episodio bonus, completamente a sorpresa e già disponibile sul catalogo italiano, che gioca con gli stili come mai prima: si tratta di una puntata che mescola animazione e live-action, unendo due delle storie preferite dalla graphic novel di Gaiman: Il sogno di mille gatti e Caliope. E il cast che si aggiunge all’adattamento, finora tenuto nascosto, è da urlo: Sandra Oh, James McAvoy, David Tennant e Michele Sheen – quest’ultimo ripreso da Good Omens sempre di Neil Gaiman.

A Dream of a Thousand Cats è la parte animata e vede Tom Sturridge tornare nel ruolo principale di Morfeo, oltre a membri del cast vocale fra cui Sandra Oh nei panni di The Prophet, James McAvoy come Golden-Haired Man, David Tennant come Don, Georgia Tennant come Laura Lynn, Michael Sheen come Paul e persino lo stesso Neil Gaiman come Crow/Skull Bird. Il consiglio è di correre quanto prima sul catalogo Netflix e recuperare l’episodio, che potrebbe essere già diventato uno dei migliori di questa prima stagione. Nel frattempo, il resto del cast si tiene impegnato con le sue nuove wishlist: in particolare Boyd Holbrook si fa avanti come prossimo Joker e villain di 007.

Sapevate che The Sandman è ispirato a una vera epidemia del sonno scoppiata nel 1916 e che colpì milioni di vittime?