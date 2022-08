The Sandman, Eric Kripke: 'La mia versione non poteva competere con quella Netflix'

Neil Gaiman ha sabotato il film su The Sandman ma a quanto pare, questo non sarebbe stato l'unico progetto non andato in porto dedicato alla celebre serie a fumetti. Eric Kripke infatti, acclamatissimo showrunner di The Boys, ha ammesso di aver lavorato lui stesso ad una trasposizione live-action che fortunatamente non è mai stata realizzata.

Con un post su Twitter Kripke ha rivelato di aver collaborato con Warner Bros. alla produzione di uno show che però sarebbe stato qualitativamente di gran lunga inferiore rispetto a quello Netflix, visto il budget irrisorio che non avrebbe di certo permesso di rendere giustizia allo straordinario lavoro di Gaiman.

"WB mi ha dato un'idea per The Sandman, ma ha detto che doveva essere una versione televisiva", ha detto lo scrittore. "Era il mio fumetto preferito, ha ispirato gran parte di Supernatural, quindi ci ho provato. Neil è stato gentile e paziente, ma alla fine sarebbe stato un brutto spettacolo. Sono contento che non si sia arreso. The Sandman su Netflix è incredibile, sbalorditivo. ANDATELO A VEDERE!".

E mentre non ci sono ancora notizie in merito ad una seconda stagione, il pubblico e la critica sembra essere rimasto incredibilmente colpito dallo show Netflix. Gaiman si è detto pronto a trasferire The Sandman altrove qualora il gigante dello streaming non si rendesse disponibile per un eventuale rinnovo.