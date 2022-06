The Sandman, fan pazzi di Johanna Constantine: 'Jenna Coleman è perfetta'

La prima giornata di Geeked Week ci ha consegnato trailer e data d'uscita di The Sandman e questo, non ha fatto altro che accendere l'attenzione dei fan su Johanna Costantine che a parer loro sarà interpretata egregiamente dall'ex star di Doctor Who Jenna Coleman.

Nelle ultime ore i social sono stati invasi da post in supporto per l'attrice scelta per vestire i panni dell'aristocratica e avventuriera, antenata del ben più celebre John Constantine. La scelta degli attori di The Sandman non è stata di certo cosa semplice per il team che ha lavorato alla serie Netflix ma stando alle reazioni del pubblico, Gaiman e colleghi sembrano aver fatto assolutamente centro.

Gli utenti del web si sono anche prontamente prestati a spegnere le polemiche nate intorno proprio al personaggio interpretato da Jenna Coleman che, non è una versione femminile dell'antieroe originario di Liverpool, bensì la sua trsi-bis-nonna. Coloro che hanno familiarità con i fumetti sanno bene chi è Johanna Costantine e così lo hanno voluto spiegare ai nuovi avventori di questo straordinario mondo cosa che, in precedenza aveva fatto già lo stesso Neil Gaiman:

"Questo personaggio di Sandman è diventato così popolare che ha anche avuto la sua serie spin-off. L'ho creata per ricoprire il ruolo che John Constantine ha svolto in passato. Quando abbiamo avviato la produzione , ci siamo chiesti cosa sarebbe successo se avessimo incontrato una versione di lei anche nel presente. Ci abbiamo provato e la sceneggiatura era più brillante, più esuberante e in qualche modo anche più divertente. Quindi, dopo averla scritta, non potevamo non sceglierla. Jenna Coleman ci ha dato la Johanna dei nostri sogni: dura, brillante, astuta, perseguitata e probabilmente condannata".

Quali sono le vostre aspettative su questa serie? Ditecelo nei commenti.