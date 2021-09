The Sandman, il fumetto di Neil Gaiman prende vita a TUDUM: il trailer di Netflix!

Le riprese di Sandman sono finite ad agosto, e come promesso Netflix ha mostrato le prime immagini della serie tv basata sul leggendario fumetto di Neil Gaiman durante l'evento streaming TUDUM.

Come potete vedere voi stessi nel filmato all'interno dell'articolo, il teaser trailer di Sandman sembra mettere su schermo le primissime pagine del fumetto DC e a prima vista gli effetti speciali appaiono di ottima fattura: cosa ve ne pare? Fateci sapere le vostre prime impressioni nella sezione dei commenti che trovate in fondo alla pagina.

The Sandman è una serie televisiva che supererà i generi ed è basata sull'omonima serie di fumetti scritta da Neil Gaiman e illustrata da Sam Keith e Mike Dringenberg. La serie tv è stata prodotta da Allan Heinberg per il servizio di streaming Netflix, con Heinberg, Gaiman e David S. Goyer come produttori esecutivi, ed è prodotta da DC Entertainment e Warner Bros. Television. Come il fumetto, The Sandman racconta la storia di Sogno, interpretato da Tom Sturridge, e include nel cast anche Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry e Sanjeev Bhaskar. In calce potete trovare anche i primi poster ufficiali.

Si tratta di un progetto dalla gestazione lunghissima, come ricordato dallo stesso Neil Gaiman durante la presentazione della serie a TUDUM: gli sforzi per adattare il fumetto in un film per il cinema sono infatti iniziati nell'ormai lontanissimo 1991, con Netflix che ha firmato un accordo per produrre una serie tv solo nel giugno 2019: finalmente l'attesa dei fan sta per giungere al termine!