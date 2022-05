The Sandman: Gwendoline Christie è Lucifer nel nuovo trailer della serie Netflix!

Netflix ha diffuso ufficialmente in streaming una nuovissima anticipazione di The Sandman, l'attesissimo adattamento seriale del fumetto di Neil Gaiman pubblicato da DC Comics. In questo breve filmato, realizzato per lanciare tutte le novità della prossima stagione su Netflix per la sua Geeked Week, anche un primo sguardo a Gwendoline Christie.

Il filmato in questione arriva proprio alla fine del trailer, dove vediamo il Lucifer alato interpretato da Christie, affiancato da bracieri infuocati, che presiede quelli che presumibilmente sono gli abitanti dell'Inferno. La scena stacca poi su quelle che sembrano essere le stanze di Lucifero, dove chiede a Sogno (interpretato da Tom Sturridge) "Stai bene?". Nel trailer ci sono altri spezzoni estratti da Sandman, tra cui uno in cui Sogno fa scorrere della sabbia tra le sue mani, indossa il suo casco simile a una maschera e viene stregato magicamente.

A quanto pare, quindi, scopriremo di più su The Sandman nell'ambito della Geeked Week di Netflix, che inizierà lunedì 6 giugno e durerà fino a venerdì 10 giugno. Il colosso dello streaming promette che scopriremo più dettagli anche su The Umbrella Academy, Manifest, The Gray Man, Alice in Borderland, Day Shift, The Sea Beast e sulla nuova serie TV di Resident Evil. In tutto, saranno presentati 60 progetti diversi.

Tra gli ospiti più attesi della Geeked Week 2022 ci sono Jacob Bertrand, jstoobs, Jaeden Martell, Reece Feldman, Ella Purnell, Tiffany Smith, Felicia Day, B Dave Walters, Geoff Keighley e Mari Takahasi.

Ispirata ai primi 2 volumi della saga, The Sandman inizierà proprio con Sogno che riesce a recuperare la sua libertà dopo essere stato imprigionato per anni sulla Terra e si mette alla ricerca degli artefatti perduti per poter reclamare il suo regno. Insieme a Sturridge nei panni di Sogno, vedremo Gwendoline Christie interpretare Lucifer, nonché Kirby Howell-Baptiste, Boyd Holbrook, Jenna Coleman e Patton Oswalt.