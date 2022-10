The Sandman, Jenna Coleman ammette: 'Non ho ancora avuto modo di vedere la serie'

Sebbene i fan siano estremamente entusiasti della Johanna Costantine di Jenna Coleman, in una recente intervista l'attrice ha candidamente ammesso di non aver ancora avuto modo di vedersi all'opera in The Sandman per via dei suoi molteplici impegni lavorativi.

In una chiacchierata con The Hollywood Reporter ha detto: "Non ho ancora visto The Sandman. Wilderness è stato uno di quegli spettacoli così intensi che non sono stato in grado di guardare nulla per anni. Sono state ore folli e ci sono stati così tanti viaggi. Ma sono davvero felice perchè tutti sembrano adorare il mio personaggio".

E sebbene non ci siano ancora novità su The Sandman 2, Jenna Coleman non può fare altro che gioire per l'incredibile riscontro ottenuto dalla serie Netflix e anche per tutti gli apprezzamenti rivolti alla sua Johanna Constantine :"Sono così elettrizzata! Ovviamente era uno di quegli spettacoli che è così difficile da adattare ed è per questo che ci sono voluti 30 anni di lavoro. Sono riuscita ad andare al Comic-Con e sono uscito con Neil e tutti quelli lì e ho visto il trailer per la prima volta, quindi vedere tutto ciò che ha creato l'immaginazione di Gaiman e vedere il suo mondo rappresentato cinematograficamente, è stato davvero emozionante. E sento che ha ottenuto davvero un grande riscontro sia per i fan che per la critica".

E proprio sulla seconda stagione l'attrice non si sbilancia: "So che le discussioni stanno andando avanti ma purtroppo non so molto altro, proprio per i miei impegni lavorativi sono un po' uscita dai radar".

Insomma, per saperne di più sul futuro della serie tratta dai fumetti di Neil Gaiman, non ci resta che attendere.