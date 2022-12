The Sandman: Kirby Howell-Baptiste descrive una scena tagliata con protagonista Morte

L'episodio con protagonista Morte, personaggio interpretato da Kirby Howell-Baptiste, è stato uno dei più apprezzati dagli spettatori della prima stagione di The Sandman e, a quanto pare, dalla serie è stata tagliata una scena che avrebbe spiegato ulteriormente il singolare approccio del personaggio al suo compito e all'umanità più in generale.

Svelata nel corso del CCXP in Brasile, la scena tagliata, che si svolge all'interno dell'episodio 6 della stagione 1, "The Sound of Her Wings", è incentrata sul fatto che Morte sperimenti la morte in prima persona, calandosi nei panni di un essere umano per capire veramente cosa gli sta facendo passare. Parlando con Collider, Howell-Baptiste ha parlato in dettaglio della scena eliminata, descrivendola come essenziale per comprendere l'approccio del suo personaggio al compito e all'umanità.

"La scena che è stata mostrata [al CCXP] è stata eliminata, e tra l'altro l'avevo dimenticata perché era stata girata tanto tempo fa. Ma è stato davvero bello per me vederla, e mi è sembrata di nuovo nuova. Era una scena in cui io e Sogno [Sturridge] continuavamo a camminare e a parlare per Londra. Lui è con me durante una giornata di lavoro. È tipo il giorno del "porta il tuo bambino al lavoro". In quella scena parliamo del fatto che la Morte fa il suo lavoro e si aspetta, ovviamente, di ricevere delle resistenze e quindi parla del fatto che ha deciso di sperimentare quello che fa. Così, ha vissuto per un giorno e poi ha incontrato se stessa. Si è presa il suo tempo.

"E credo che quella scena o quella parte che abbiamo tratto dal fumetto sia fondamentale per capire chi è Morte, e il motivo per cui è così compassionevole è che lo capisce, perché ci è passata. Quindi capisce che nessuno è pronto alla fine perché lei stessa, essendo Morte e sapendo cosa sarebbe successo, non si sentiva ancora pronta ad andare".

Dopo una lunga attesa, The Sandman è stato rinnovato per una Stagione 2. Recentemente, il produttore dello show ha suggerito che la seconda stagione potrebbe essere diffusa su Netflix in diverse parti e non più tutta in una volta.