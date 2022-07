The Sandman, Kirby Howell-Baptiste parla di Morte e di come sarà il suo personaggio

L'arrivo del live-action di The Sandman su Netflix è ormai alle porte, e una dei protagonisti, Kirby Howell-Baptiste, ne ha approffittato per parlare del suo personaggio ai microfoni di EW.

Nella serie l'attrice interpreterà Morte, un ruolo sicuramente importante nello show, e che sarà decisamente diverso da quanto abbiamo mai visto o da ciò che possiamo aspettarci. Come sappiamo Morte è uno dei sette Endless, antichi esseri che impersonificano i concetti universali.

"La maggior parte delle volte quando vediamo una rappresentazione della Morte, la troviamo così tanto concentrata sulla fine" ha esordito Howell-Baptiste. "Ma questo personaggio dice: 'C'ero all'inizio e ci sarò alla fine'. La morte nasce dalla vita. Credo che ci sia qualcosa di bellissimo e ciclico nel suo posto nel mondo, perché riguarda così tanto l'intero viaggio per cui è lì. Questo concetto si presta a un'energia più femminile: c'è questo lato della Morte molto più premuroso di quanto non abbiamo mai visto prima."

In verità, nonostante le polemiche sorte dopo la scelta dell'attrice, questa descrizione del personaggio si adatta perfettamente a quanto abbiamo visto nei fumetti di Neil Gaiman, che ha anche collaborato alla serie live-action di cui è showrunner con David S. Goyer e Allan Heinberg. Ovviamente in molti sperano che si tratterà dell'adattamento di livello che tutti attendevano da oltre 30 anni. Voi cosa vi aspettate da The Sandman? Fatecelo sapere nei commenti!