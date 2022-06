The Sandman: Mark Hamill sarà la voce di Mervyn Pumpkinhead nella serie Netflix

Nel corso dell'evento Geeked Week, Netflix ha diffuso il primo trailer di The Sandman, che finalmente ci ha permesso di ammirare le primissime sequenze dell'attesa serie tratta da Neil Gaiman. Contemporaneamente è arrivato l'annuncio che Mark Hamill sarà il doppiatore originale di Mervyn Pumpkinhead, un nome decisamente azzeccato per la parte.

L'interprete di Luke Skywalker e celebre doppiatore fornirà la voce dell'inserviente nella prossima serie, anche se il personaggio non è ancora stato intravisto nel materiale promozionale attualmente in circolazione. Non si sa inoltre in quanti episodi Hamill apparirà tra i dodici attualmente confermati della serie.

Lo show, per chi non fosse a conoscenza della trama dell'opera di Gaiman, seguirà appunto le avventure dell'Uomo della Sabbia interpretato da Tom Sturridge, chiamato ad attraversare universi e linee temporali per ristabilire gli equilibri sconvolti dalla sua prigionia durata un secolo, incontrando vecchi amici e nemici allo scopo di riportare sotto il suo controllo i sogni e gli incubi a cui il nostro era un tempo capace di dare forma a suo piacimento.

Quella di Sandman (The Sandman) è una serie a fumetti pubblicata dalla DC Comics negli Stati Uniti d'America tra il 1988 e il 1996, incentrata su una nuova versione di un personaggio dei fumetti della DC del periodo Golden Age. Negli anni ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti ed è ritenuta una delle migliori saghe a fumetti di sempre.

Hamill è l'ultimo membro che si aggiunge al già impressionante cast della serie, insieme a Sturridge, Holbrook e Christie. Jenna Coleman è stata confermata nel ruolo di Johanna Constantine, la detective dell'occulto antenata del popolare personaggio della DC Comics John Constantine, mentre Patton Oswalt fornirà la voce di Matthew il Corvo, un emissario e compagno di Morpheus.

Recentemente, è stato spiegato perché il Lucifer di Tom Ellis non è tornato in Sandman.