The Sandman, Mason Alexander Park spiega:'Non la chiamerò Stagione 2'

I nuovi episodi di The Sandman faranno parte di una seconda stagione dello show? A quanto pare Netflix non lo riterrà un secondo ciclo di episodi e sulla questione è intervenuta anche una delle star della serie, Mason Alexander Park, che interpreta Desiderio. L'attore ha spiegato il suo punto di vista sull'argomento.

"Netflix non ha dichiarato di avere intenzione di definirla una seconda stagione, appositamente. E così, d'ora in poi e in futuro, possibilmente fino alla conclusione dell'universo, non mi riferirò ad essa come Stagione 2, fino a quando non sapremo di cosa si tratta" ha spiegato Park.



"Ci sarà ancor più The Sandman in arrivo in maniera davvero interessante e potrà assumere molte forme, quindi inizieremo le riprese in estate e affronteremo tutta l'enorme fetta di storie in tutto il tempo che potrebbe richiedere. E sono davvero entusiasta di condividere il format di quello che potrebbe essere alla fine insieme a tutti".



Ma dopo le voci degli ultimi tempi i fan si chiedono se The Sandman 2 sarà girata oppure no e a questi dubbi ha risposto di recente Neil Gaiman.

Gaiman è il creatore dell'opera originale e ha lavorato alla tanto agognata trasposizione televisiva, dopo parecchi anni di stand by sui progetti riguardo The Sandman.



Su Everyeye potete recuperare la nostra recensione di The Sandman, con Tom Sturridge protagonista, in attesa dei nuovi episodi.