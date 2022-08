The Sandman: sapete che Michael Jackson si propose per il ruolo di Morpheus?

Si, avete letto bene. Anni fa, Michael Jackson si propose alla Warner Bros. per interpretare Morpheus in un adattamento di The Sandman. Vediamo insieme come sono andate le cose.

A condividere questo bizzarro retroscena è stato l'autore dell'opera, Neil Gaiman, che in una recente intervista ha raccontato la storia ai microfoni di MTV. Anni fa, più precisamente nel 1996, il compianto cantante si presentò al presidente della Warner Bros. dell'epoca proprio per vestire i panni di Dream. Come ben sapete però, il progetto non andò mai in porto, e fu solo uno dei numerosi tentativi di adattare la storia allo schermo, prima dello show Netflix di quest'anno che tutti conosciamo.

La graphic novel di Gaiman ha ottenuto un enorme successo fin dalla sua uscita e i tentativi fatti per cercare di creare un'adattamento dell'opera sono iniziati addirittura nel 1991 e sono andati avanti per anni. Nel 2013, il progetto prese forma sulla base di una presentazione in studio di David S. Goyer (The Blade Trilogy, The Dark Knight trilogy, The Man of Steel), con Goyer e Gaiman che furono assegnati alla produzione, insieme a Joseph Gordon-Levitt. Gordon-Levitt avrebbe dovuto interpretare Morpheus, Il Signore dei sogni. Alla fine però lasciò il progetto a causa di differenze creative e l'attenzione si spostò sulla produzione di un film, diventato poi la serie televisiva che alla fine è stata realizzata.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che è da poco uscito un episodio a sorpresa dello show su Netflix, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Sandman 1x11.