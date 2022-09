The Sandman, misterioso post di Neil Gaiman su Instagram: 'Ci siamo quasi'

Con un post tutt'altro che criptico condiviso su Instagram dallo stesso Neil Gaiman, pare che l'autore britannico abbia indicato come l'atteso annuncio del rinnovo di The Sandman per una seconda stagione sian ormai questione di pochissimo tempo. Netflix a questo punto pare abbia deciso per dare alla serie un'altra stagione, nonostante i costi.

Lo scrittore e autore televisivo, infatti, ha postato un video su Instagram nel quale vediamo della sabbia cominciare a scorrere all'interno di una clessidra e che si sta esaurendo, segno che manca pochissimo all'annuncio del rinnovo della serie; inoltre, la didascalia non lascia più alcun dubbio: "E' quasi l'ora. Molto vicino adesso".

In molti si aspettavano un annuncio di The Sandman 2 al TUDUM, che purtroppo per i fan della serie non si è concretizzato. Ma pare che gli spettatori che hanno amato lo show di Gaiman non dovranno attendere ancora a lungo. Poco tempo fa, lo stesso Gaiman aveva spiegato perché il rinnovo di The Sandman tardava ad arrivare:

"La prima stagione di Sandman è uscita il 5 agosto. La raccolta dei dati è appena terminata ed è complicata dal fatto che molte persone non guardano le serie tv secondo il modello 'binge', ma poco alla volta, facendo passare un po' di tempo tra un episodio e il successivo. Dire a Netflix di affrettarsi non li spingerà a prendere decisioni più velocemente."

Nonostante non sia ancora ufficiale che tali episodi saranno effettivamente realizzati, molti membri della troupe, incluso quelli del reparto VFX, hanno già iniziato a 'portarsi avanti' col lavoro. Di certo la popolarità dello show giocherà in suo favore, e Netflix non potrà ignorare il fatto che, dopo la pubblicazione dell'episodio segreto, The Sandman è stata in grado di tornare prima in classifica diverse settimane dopo la sua uscita originale.