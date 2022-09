The Sandman, Neil Gaiman fa chiarezza sulla stagione 2: 'Non è ancora ufficiale'

Sebbene sembra ormai chiaro che qualcosa si stia muovendo per The Sandman 2, con alcuni post su Twitter Neil Gaiman ha voluto spegnare l'entusiasmo dei fan precisando che non c'è ancora l'ufficialità da parte di Netflix sulla tanto richiesta stagione 2.

Qualche giorno fa le parole di Markiewicz hanno tratto in inganno gli spettatori. Il responsabile VFX ha detto: "Abbiamo una struttura davvero meravigliosa per per quella che sarà la stagione 2. Allan sta ancora ritoccando le sceneggiature e rielaborando le cose, ma abbiamo un arco narrativo. Penso che tra due settimane circa, Gary, il nostro scenografo, io e Allan ci incontreremo a pranzo per discuterne".

Dopo queste dichiarazioni Gaiman ha voluto fare alcune precisazioni e in risposta ad alcuni utenti del noto social ha detto: "Non abbiamo una stagione 2. Ma le sceneggiature sono state scritte e il reparto VFX ci ha lavorato. Leggete meglio l'intervista".

Sottolineando poi in un altro post di non aver assolutamente ufficializzato l'inizio dei lavori effettivi per i nuovi episodi dello show Netflix. Naturalmente c'è molto da raccontare in The Sandman 2 qualora il gigante rosso dello streaming decidesse di rinnovare la produzione. Questo Neil Gaiman lo sa bene e, sfruttando il canovaccio dei suoi fumetti sta già buttando giù le sceneggiature di questi nuovi episodi ancora non confermati.