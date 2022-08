The Sandman, Neil Gaiman confessa:'Ecco chi vorrei vedere degli Eterni!'

The Sandman sta conquistando la critica e gli addetti ai lavori. La serie di Vertigo e DC Comics è disponibile su Netflix ed è basata sui fumetti di Neil Gaiman, che partecipa al progetto tv in qualità di produttore esecutivo. La sua presenza è una garanzia di fedeltà rispetto alla trama originale su cui si basa lo show.

In una recente intervista rilasciata a Comicbook, Gaiman ha confessato quale degli Eterni di The Sandman vorrebbe vedere nella seconda stagione.



"Sempre lei, Delirium. Ho amato Delirium perché scriveva i suoi dialoghi e la maggior parte dei personaggi se ne va. Con la maggior parte di loro devi iniziare dalla pagina e capovolgere le cose nella tua testa, scriverle con cura. Tutto quello che dovrei fare con Delirium è trovare una direzione davvero buona e poi scrivere quello che dice, ed è fantastico. Quindi, voglio dire, lei per me è semplicemente la mia preferita, un'assoluta delizia".



Neil Gaiman, che si è espresso sull'utilità del binge-watching di The Sandman, ha spiegato anche il motivo per cui ha rifiutato in passato di lavorare ad altre trasposizioni di The Sandman, tra cui un progetto con Joseph Gordon-Levitt alla regia:"Mi sono rifiutato di scriverli e di essere il produttore esecutivo. [...] Avrei perso l'unico potere che avevo, la possibilità di parlare contro un brutto film. Fortunatamente Sandman era troppo costoso. [...] La prima domanda è: cosa togli? Perché Sandman quando è finito ha 3.000 pagine di fumetto. Allora, qual è il tuo film?".



