The Sandman, Neil Gaiman: 'Ecco perché difendo la serie Netflix dai troll su internet'

Il creatore di Sandman, Neil Gaiman, ha spiegato perché ha scelto di rispondere ai troll online che hanno criticato in maniera insensata il casting di Netflix per l'adattamento del fumetto in base al colore e al genere dei personaggi di riferimento. The Sandman debutterà sulla piattaforma digitale il 5 agosto prossimo e promette davvero bene.

In un'intervista rilasciata a Yahoo Entertainment in occasione del Comic-Con di San Diego, Gaiman ha rivelato le ragioni per cui ha risposto direttamente alle persone che si sono lamentate su Twitter della "wokeness" (in riferimento alla cultura woke) dello show. Questi cosiddetti fan hanno criticato il casting di attori come l'attore nero Kirby Howell-Baptiste nel ruolo di Morte, l'attore non binario Mason Alexander Park nel ruolo di Desiderio e Gwendoline Christie, una donna, nel ruolo dell'angelo caduto senza sesso Lucifero.

"So che la regola è ignorare i troll e non alimentarli", ha ammesso Gaiman. "Ma guardavo le persone che si scagliavano contro Sandman e che ovviamente non erano fan di Sandman. Ho visto 60.000 fan di Sandman dire: 'Certo che lo fai in questo modo. Certo che hai una Desire non binaria, Desire è sempre stata non binaria, è un casting brillante". Oppure: "Gwendoline come Lucifero, che casting fantastico". E poi c'erano cinque o sei persone che cercavano di fare un sacco di confusione e che non avevano mai letto Sandman. E io ho deciso che non ne potevo più".

Gaiman ha poi aggiunto che, sebbene a volte ritenga di dover essere meno severo nelle sue repliche, pensa che la sua risposta generale sia giustificata da quanto duramente il cast e la troupe hanno lavorato allo show. "A volte mi sembra di prendere una mazza enorme per schiacciare le formiche più piccole, e non si dovrebbe", ha detto. "Ma d'altra parte, a volte possono essere davvero irritanti, e sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato".

The Sandman debutterà il prossimo 5 agosto tra le uscite estive di Netflix. Avete già recuperato il trailer di The Sandman?