The Sandman è davvero 100% 'al sicuro' con Netflix? Risponde Neil Gaiman!

Nel corso di un recente post su Tumblr, Neil Gaiman ha rassicurato tutti i suoi lettori e fan che The Sandman è perfettamente "al sicuro" con Netflix e che non potrà succedergli assolutamente nulla, a meno che ovviamente non arrivi qualche specie di cataclisma o Armageddon finale. La seconda stagione di The Sandman è confermata, così come il resto.

Nel post, pieno di ironia come sua consuetudine e nel quale si è riferito alla produzione della serie, Gaiman ha scritto: "Definisco "sicuro". Netflix potrebbe fallire prima del lancio di Sandman. Una nuova pestilenza da incubo potrebbe costringere il mondo a chiudere completamente i battenti. Gli attori potrebbero essere tutti mangiati dalle donnole e la serie verrebbe chiusa. Ma se ci sarà Netflix e non accadrà nulla di imprevisto e tragico che faccia crollare il mondo o la serie, allora ci sarà anche Sandman".

La realizzazione della prima stagione di The Sandman è stata così lunga perché la sua difficile produzione ha richiesto un'enorme quantità di lavoro, un grande budget per i VFX e diversi tentativi per ottenere un formato corretto. Con una produzione iniziata decenni fa, The Sandman aveva il compito di trovare un distributore paziente, soprattutto se si intendeva realizzarne altre stagioni. Sfortunatamente, è arrivata in un momento in cui l'industria dello streaming cancella le serie per capriccio (come accaduto a Minx di HBO Max o a 61st Street di AMC, per cui è arrivata la polemica di Steven DeKnight, ex-showrunner di Daredevil).

La fusione tra Warner Bros. e Discovery ha portato alla cancellazione di molti episodi di HBO Max, e AMC e Netflix non sono stati da meno nel chiudere gli show. Nelle prime due settimane del 2023, Netflix ha già cancellato 1899 e la serie animata Inside Job, anche se quest'ultima era già stata rinnovata per la seconda stagione.

Nelle ultime settimane, uno dei produttori dello show aveva suggerito che quella che arriverà in futuro potrebbe non essere semplicemente la Stagione 2 di The Sandman, ma un nuovo Volume di storie, in linea con la tradizione degli albi a fumetti.