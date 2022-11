The Sandman, Neil Gaiman contro le polemiche sul casting: 'Avete letto davvero i fumetti?'

Non si placano le polemiche sul cast di The Sandman e ancora una volta Neil Gaiman è intervenuto per metterli a tacere una volta per tutte. Secondo l'autore chi pensa ci sia una manovra politicamente corretta dietro alle scelte di casting dello show Netflix chiaramente non ha mai letto veramente i fumetti da cui è tratto. Ecco le sue parole.

Gaiman, nel corso di un'intervista concessa a Inverse ha risposto duramente alle polemiche: "Oh, e di tanto in tanto c'è gente che ci urla contro per aver inventato tutti questi personaggi gay che non erano nei fumetti, e noi diciamo: 'Avete letto i fumetti? E loro: 'No'. E noi: 'Erano gay nei fumetti'. E loro: 'Siete solo rappresentanti della 'woke culture' e nessuno guarderà il vostro orribile show'.

E poi siamo schizzati al primo posto nel mondo per quattro settimane. E loro hanno continuato: 'Sono tutti bot! Vi odiamo. Siete dei 'woke''. È uno strano tipo di idiozia. A questi piagnucoloni non piacciono i gay, non piacciono i neri e non piacciono le donne. E se si guarda ai loro profili, non amano i vaccini, non amano i democratici e non amano votare".

Come sottolineato da Gaiman, The Sandman ha riscosso un enorme successo: la serie si è classificata al primo posto a livello globale su Netflix solo tre giorni dopo la sua uscita. Il 18 settembre, poco più di un mese dopo la prima, la serie aveva totalizzato oltre 393,14 milioni di ore di visione a livello internazionale dopo essere rimasta la prima serie televisiva in lingua inglese su Netflix per diverse settimane. Nonostante le reazioni razziste e omofobiche alle scelte di casting, molti altri spettatori hanno applaudito The Sandman per la sua confezione apertamente variegata, forse anche più variegata della graphic novel originale.

Dopo una lunghissima attesa, Netflix ha rinnovato The Sandman che quindi tornerà prossimamente con una seconda stagione. Nei giorni scorsi, Neil Gaiman ha fatto sapere di essere molto interessato a includere Delirium in The Sandman 2 e per questo personaggio specifico potrebbero essere necessari diversi attori.