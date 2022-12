The Sandman, Neil Gaiman rassicura: 'La Stagione 2 non verrà cancellata'

Fra i vari rapporti usciti di recente sulle intenzioni di David Zaslav per Warner Bros. Discovery, ci sarebbe il blocco degli accordi con Netflix per la vendita di show a marchio WB da sviluppare e produrre. Questo riguarda moltissimi titoli di grande successo, compreso The Sandman. Ma la Stagione 2 rientrerebbe nei vecchi accordi.

Avevano preoccupato non poco gli ultimi rapporti sulla gestione del CEO David Zaslav. Tutti gli occhi sono puntati ovviamente sulle cancellazioni radicali nel DC Universe, ma anche la questione degli accordi con Netflix era centrale ed è passata invece in secondo piano. Un accordo che, se rivisto come vogliono gli ultimi aggiornamenti, potrebbe portare via dal catalogo o addirittura bloccare tutta una serie di titoli Netflix. Si tratta di quelli nati dall’accordo di licenza stipulato con Warner Bros. prima che si fondesse con Discovery.

Prevede che lo streamer dalla grande N possa sviluppare e distribuire titoli a marchio Warner, su cui quest’ultima sia evidentemente arenata (o poco interessata) per qualche motivo. Nel caso di Sandman, era Gaiman a essere poco interessatro finché non si è fatta avanti Netflix. In pratica la WBD venderebbe interi show a Netflix e fra questi ricadrebbe anche The Sandman di Neil Gaiman, parte del marchio DC. Secondo una serie di rapporti di Deadline usciti alla fine di questa settimana, David Zaslav non sarebbe affatto contento di questa situazione e la ragione sarebbe la pratica di Netflix di pagare i produttori in un corso di 18-24 mesi.

Ma almeno per quanto riguarda la seconda stagione di The Sandman, Neil Gaiman ha voluto rassicurare il pubblico dopo le speculazioni in merito. Semplicemente il rinnovo rientrerebbe nel vecchio accordo di licenza, ma è possibile che valga anche per eventuali stagioni future, se interpretiamo bene quanto detto da Gaiman: "La Stagione 2 di Sandman è stata commissionata da Netflix ed è reale. Qualsiasi disputa e negoziazione dietro le quinte, necessaria per rendere tutto ciò una realtà, è già avvenuta". In altre parole, sembra che almeno su questo WBD non possa tornare sui suoi passi.