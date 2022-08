The Sandman, Neil Gaiman rivela: 'Ho quasi spoilerato la presenza dell'episodio bonus'

Il grande successo di The Sandman ha davvero pochi precedenti per l'adattamento di un fumetto, cosa che ha sorpreso non pochi spettatori e lettori, quasi quanto la presenza di un episodio bonus nello show. Episodio bonus che Neil Gaiman ha quasi spoilerato in tempi non sospetti.

È stato lo stesso scrittore a raccontarlo ai microfoni di Rolling Stones.

Lo scorso 19 agosto, infatti, a distanza di diversi giorni dal debutto dello show su Netflix, sulla piattaforma streaming è comparso a sorpresa un episodio bonus di The Sandman

"Siamo riusciti a tenerlo segreto nonostante io l'abbia quasi rivelato per sbaglio per ben due volte" ha svelato Neil Gaiman.

Sembra infatti che l'autore parlò di un attore presente solo nell'episodio bonus, e lo stesso Gaiman aggiunge poi "Ho anche twittato una cosa, molto prima che decidessimo quanto segreta dovesse essere questo episodio... Si trattava della copertina del libro Here Comes the Candle -èche appare nella parte dell'episodio con Calliope, così come la versione del fumetto]. E twittai anche il fatto che avevamo già concluso il casting di alcuni gatti. E fu tipo 18 mesi fa!"

"Fortunatamente, abbastanza persone se ne sono dimenticate oppure hanno pensato che era qualcosa che non avremmo più fatto, o semplicemente ce la siamo cavati così e basta" ha poi concluso.

E a voi, è piaciuto The Sandman? E l'episodio bonus? Fateci sapere nei commenti.