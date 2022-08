The Sandman, Neil Gaiman sa già chi potrebbe interpretare Orpheus nella stagione 2

La settimana scorsa è arrivato un episodio bonus di Sandman, che ha mischiato live-action e animazione, e ha portato sui nostri schermi molte novità: è stato infatti rivelato non solo che Dream e Calliope sono stati sposati, ma che hanno anche un figlio insieme! Gaiman ha dichiarato di sapere già chi lo interpreterà nella serie.

Non sappiamo molto sulla vicenda, ma è noto che questo figlio, Orpheus, ha una fine tragica, cosa che separa in seguito proprio Dream e Calliope. L'arrivo di questo personaggio è previsto per la seconda stagione, e Gaiman e Heinberg hanno già in mente chi lo interpreterà. "Non so se mi è permesso dirlo, ma abbiamo parlato di qualcuno per cui ci sentiamo molto positivi" ha detto Gaiman nel corso di un'intervista con Variety. "E abbiamo avuto quelle conversazioni e se ci sarà una seconda stagione, ci piacerebbe poter scegliere quella persona. Stiamo concependo l'intera stagione pensando a questa persona".

Avere in mente un volto ben preciso in fase di scrittura avrà sicuramente aiutato i creatori, e anche se Orpheus non è uno dei sette Endless, ha comunque un ruolo molto importante nei fumetti. Tra mito e storia, il personaggio è infatti responsabile dell'enorme spaccatura che si crea tra Calliope e Dream. Ma cosa succede di preciso? Potrete scoprirlo solo se arriverà una seconda stagione di The Sandman o, in alternativa, leggendo i fumetti.