The Sandman, Neil Gaiman ha sabotato il film pubblicando la storia:'Era orribile'

Neil Gaiman ha ripetutamente parlato dei suoi rifiuti a precedenti progetti riguardanti The Sandman che gli sono stati prospettati nel corso degli anni e di recente ha ricordato un suo intenzionale sabotaggio nei confronti di una proposta cinematografica. Intervistato da Rolling Stone, Gaiman è sceso nei dettagli della vicenda.

Lo scrittore cita addirittura il nome del produttore da cui ricevette la proposta: Jon Peters (L'uomo d'acciaio, A Star is Born).

Circa nove anni fa Jon Peters inviò a Gaiman una sceneggiatura per adattare il suo graphic novel. Quest'ultimo odiò talmente tanto lo script che decise di raccontarne la bruttezza alla stampa, cancellando totalmente ogni possibilità di realizzare il film.



In questi giorni Neil Gaiman ha trollato un utente sui social che aveva criticato il casting dello show ma in passato l'autore si è divertito anche a mandare all'aria una vera e propria sceneggiatura:"Un tipo dell'ufficio di Jon Peters mi telefonò e mi disse 'Allora, Neil, hai avuto la possibilità di leggere la sceneggiatura che ti abbiamo inviato?'. E io 'Beh, sì. L'ho fatto. Non ho letto tutto ma ho letto abbastanza'. Disse 'Allora, abbastanza bene, eh?'. E io dissi 'Beh, no. In realtà non lo è'. E lui 'Oh, andiamo. Devono esserci state cose lì dentro che hai amato'. Risposi 'Non c'era niente lì dentro che ho amato, niente che mi piacesse. È stato il peggior copione che abbia mai letto da qualcuno. Non è solo la peggior sceneggiatura di Sandman. Quella è la peggior sceneggiatura che mi sia mai stata inviata'".



Un giudizio inequivocabile, uno script che Gaiman ha definito 'un pasticcio'.Gaiman ha ricordato anche alcuni dettagli orribili dello script inviatogli da Peters:"C'erano ragni meccanici giganti. Lucifer, Morfeo e il Corinzio erano tre gemelli identici. Erano una famiglia di fratelli identici, ed era tutta una competizione per vedere chi avrebbe potuto ottenere Elmo, Rubino e Sabbia prima della mezzanotte del 1999 e l'inizio del nuovo millennio. Chi li avrebbe presi sarebbe stato il vincitore. Questa era la trama".



Per sabotare il progetto sin dall'inizio, Gaiman inviò il copione in forma anonima a Ain't Cool News:"Scrissero un articolo favoloso su come fosse la peggior sceneggiatura che gli fosse mai stata inviata. E all'improvviso la prospettiva che quel film si realizzasse svanì. E Jon Peters rivolse la sua attenzione a Wild Wild West".



