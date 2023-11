The Sandman, Neil Gaiman sabotò il film: la sceneggiatura era orribile

Se è vero che nella storia del fumetto sono innumerevoli le opere che hanno lasciato un segno nei decenni, è anche oggettivo che solo alcune di queste riescono ad avere tutt'ora un fascino ineguagliabile. Tra queste ovviamente c'è Sandman di Neil Gaiman. Le vicende di Sogno e dei suoi comprimari riescono ancora oggi a lasciare il segno.

Ad oggi, soprattutto se non siete tra quelli che si sono avvicinati solo di recente alle opere di Neil Gaiman, avrete sicuramente letto la nostra recensione della serie Sandman. La prima stagione della serie Netflix è stata infatti in grado di appassionare non solo i conoscitori dell'opera originale, ma anche chi quest'ultima non sapeva neanche cosa fosse.

Indubbiamente questo ha portato molti verso il recupero a posteriori del fumetto da cui tutto è partito, ma sapevate che prima di questo show sarebbe dovuto arrivare anche un lungometraggio nelle sale dedicato a Sandman?

Tuttavia, la sceneggiatura che arrivò nelle mani di Gaiman lo fece rabbrividire al punto da definirla "la peggiore mai scritta", arrivando al punto di sabotare l'intero progetto.

Durante una intervista per Rolling Stones lo scrittore ha raccontato l'accaduto: "Ho inviato lo script a Ain't It Cool News, che all'epoca era molto seguita. Ho pensato: 'Chissà cosa diranno di questa sceneggiatura ricevuta in forma anonima'. Infatti hanno poi scritto un meraviglioso articolo su come fosse lo script peggiore mai letto. Così all'improvviso le prospettive per quel film svanirono".

Voi che ne pensate? Se ve li foste persi, ecco degli aggiornamenti sulla seconda stagione di Sandman di Netflix.