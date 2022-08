The Sandman: Neil Gaiman supporta lo spinoff su Johanna Constantine

Non ha fatto in tempo a debuttare su Netflix, che già The Sandman fa sperare in nuovi spinoff, tanto è stato il successo. Nonostante rappresenti una grossa modifica rispetto al fumetto, il personaggio di Johanna Constantine potrebbe prestarsi. E alla richiesta di un fan, Neil Gaiman in persona risponde dando il suo appoggio.

La nuova serie creata da Neil Gaiman a partire da un fumetto (sempre) di Neil Gaiman ha letteralmnente sfondato su Netflix, con ottime recensioni di pubblico e critica e relativo punteggio su Rotten Tomatoes: trovate qui la nostra recensione di The Sandman. Tanti gli apprezzamenti nonostante le differenze anche radicali rispetto al fumetto, da spingere i fan a chiedere già a gran voce (o quantomeno offrire spunti) per possibili, nuovi spinoff. Uno in particolare ha fatto il nome di Johanna Constantine e Neil Gaiman in persona gli ha risposto.

Il personaggio di Johanna (Jenna Coleman) ricopre il ruolo che fu di John Constantine nei fumetti, essendo lui uno dei numerosi personaggi della DC Comics tagliati dall'adattamento televisivo. Come John, Johanna è in grado di lanciare incantesimi ed eseguire esorcismi, ma è perseguitata dagli incubi del suo passato. Solo una visita di Morpheus (Tom Sturridge) potrà esorcizzare i demoni personali di Johanna. In riferimento al personaggio, un fan ha twittato che uno spinoff su di lei sarebbe davvero “figo” e il fumettista ha ritwittato lo stato aggiungendo: "Non sei solo il solo a condividere questo pensiero”. Trovate i post in calce all’articolo.

Si diceva che la Johanna di Coleman avesse preso il posto di John nella serie Netflix perché J.J. Abrams stava sviluppando una serie sui Constantine per HBO Max, ma Neil Gaiman fa sapere a questo proposito – soprattutto alla luce dei giganteschi tagli in Casa Warner – che "la situazione dei diritti su John è certamente circoscritta e complessa in questo momento". Quindi uno spinoff su di lui o Johanna potrebbe non avere vita facile in termini di spartizione. Voi comunque lo vorreste? E sapevate che The Sandman è ispirato a una vera epidemia risalente al 1916?