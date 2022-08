The Sandman, Neil Gaiman trolla un utente che critica il casting:'Ho esagerato?'

Neil Gaiman non è una persona che si sottrae al confronto sui social, nonostante spesso le critiche finiscano per degenerare. L'autore di The Sandman non ha esitato a rispondere per le rime ad un utente che ha espresso una dura opinione nei confronti del casting della serie Netflix, accusando lo stesso Gaiman.

L'utente si è rivolto su Facebook a Neil Gaiman in relazione a The Sandman:"Distinto Neil Gaiman, devo chiederle, non sono assolutamente razzista (i miei cari cugini sono neri), perché ha scelto per Morte, Delirio e anche Lucifer, attrici così differenti e persino brutte rispetto a quelle del superbo graphic novel? Per la precisione non avrei nemmeno apprezzato Morte anche se fosse stata bionda e con gli occhi azzurri. Hai ceduto anche tu all'ormai onnipresente politically correct?".



La risposta ironica di Neil Gaiman non si è fatta attendere:"Allora, abbiamo scelto l'attrice che interpreta Delirio solo per farti arrabbiare. Abbiamo scoperto che tipo di persona non ti piaceva e l'abbiamo presa. Gli altri sono stati scelti in base al talento".

Tra l'altro uno dei personaggi citati non è ancora apparso nello show; Neil Gaiman vorrebbe Delirio presente nella seconda stagione proprio perché assente nella prima.



The Sandman è stata creata da Neil Gaiman con David S. Goyer e Allan Heinberg. Protagonista dello show è Tom Sturridge nei panni di Morfeo, chiamato anche Sogno e Oneiros nei fumetti.

Per approfondire meglio lo show scoprite le 5 scene più clamorose di The Sandman.