The Sandman, Neil Gaiman si unisce agli sceneggiatori in protesta fuori dalla Universal

Dopo aver accennato al possibile rinvio di The Sandman 2, Neil Gaiman è stato intercettato ieri mentre si era unito alla protesta degli sceneggiatori della WGA fuori dagli studi della Universal. Ormai giunti alla terza settimana di sciopero a oltranza, gli scrittori di Hollywood chiedono pagamenti equi e trattamenti migliori nel nuovo contratto.

Secondo quanto riportato da Deadline, Gaiman e oltre 200 membri della WGA e manifestanti hanno occupato il marciapiede fuori dal Radio City Music Hall, dove la NBCUniversal stava ospitando la prima delle sue presentazioni autunnali. Altri manifestanti si trovavano anche presso la sede della Fox Television. Gaiman è stato raggiunto da Jordan Klepper, David Simon e Dave Foley; a proposito, ricordiamo che il contratto di David Simon è stato sospeso da HBO, dopo che lo sceneggiatore si era unito alle proteste.

"Sono uno scrittore da una vita intera", ha dichiarato Gaiman a Deadline. "In questo momento sono showrunner di tre serie, e abbiamo bisogno di nuovi contratti. Queste persone hanno bisogno di nuovi contratti". Oltre al suo lavoro su The Sandman di Netflix, Gaiman è anche showrunner di Good Omens di Prime Video. Ha confermato che le sceneggiature della seconda stagione di Good Omens sono state completate prima dello sciopero, rivelando la data d'uscita di Good Omens 2. "L'abbiamo consegnata alla fine di marzo e uscirà il 28 luglio", ha detto.

Lo scorso aprile, l'autore aveva confermato che le sceneggiature per la seconda stagione di The Sandman erano state già scritte, ma ha aggiunto a Deadline che non continuerà a lavorare allo show così come ad Anansi Boys di Prime Video a causa dello sciopero della WGA.

Gaiman ha aggiunto che uno dei motivi principali del suo sostegno allo sciopero è il trattamento riservato agli scrittori più giovani nell'industria dell'intrattenimento. L'autore e showrunner ha criticato non solo il "sistema imperfetto", ma anche il "fenomeno che chiamano la mini-room, in cui si riuniscono sei o sette scrittori in una stanza per sei o sette settimane e questo è il loro coinvolgimento in uno show". Ha aggiunto che queste mini-room stanno creando "una generazione di scrittori che non andranno sul set, che non impareranno come fare televisione".