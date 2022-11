The Sandman, Neil Gaiman vuole Delirium nella Stagione 2: ecco di chi si tratta!

Con il rinnovo di The Sandman ormai incassato da Netflix, Neil Gaiman sta cominciando a far salire l'hype ai fan della serie con Tom Sturridge protagonista e stuzzicarli circa l'eventuale presenza di questo o quel personaggio. Dopo quelli introdotti nella prima stagione, sicuramente i nuovi episodi includeranno nomi nuovi, come ad esempio Delirium.

Un fan ha recentemente chiesto a Neil Gaiman, su Tumblr, aggiornamenti sul casting dei nuovi episodi di The Sandman dopo l'annuncio del rinnovo dello show. Pur ribadendo che simili operazioni sono ancora lontane, in quanto il rinnovo della serie è stato appena confermato, Gaiman ha rivelato di essere molto eccitato per il casting di Delirium, svelando quindi che potenzialmente il personaggio potrebbe essere incluso nei prossimi episodi.

"Non proprio - ha risposto Gaiman - Abbiamo ricevuto la riconferma ufficiale solo questa settimana. Ma non vedo l'ora di effettuare il casting per Delirium".

Introdotto per la prima volta nel quarto volume antologico su The Sandman, La stagione delle nebbie, Delirium è il più giovane dei sette Eterni e il più raro per la sua capacità di cambiare spesso forma semplicemente in base alle sue emozioni, con i suoi occhi verde smeraldo e blu pallido come uniche caratteristiche permanenti. È interessante notare che originariamente esisteva come personificazione della Delizia, ma alla fine si è trasformata nel suo personaggio Delirio, per ragioni sconosciute al fratello maggiore Destino, al quale è generalmente considerata più vicina. Delirium sembra anche possedere una maggiore conoscenza profetica rispetto ai suoi fratelli, solo che la sua mente dispersiva spesso fa sì che gran parte di ciò che ha da condividere arrivi troppo tardi o sia quasi incoerente.

Nonostante sia uno dei sette Eterni, il rapporto tra Delirium e Sogno è stato molto incerto per gran parte delle storie di The Sandman: il fratello minore aveva paura di Morfeo ed evitava in gran parte di interagire con lui. Questa situazione sarebbe cambiata nel corso di The Sandman: Brevi vite, in cui il personaggio principale aiuta Delirium a cercare Distruzione dopo che quest'ultimo aveva abbandonato il suo regno; i due hanno visitato una serie di suoi conoscenti nella speranza di trovare il fratello. Durante questo viaggio, Sogno è costretto a confrontarsi con il figlio che gli è estraneo e alla fine scenderà a patti con lui per lasciarlo morire, violando così la regola secondo cui gli Eterni non devono versare il sangue dei familiari.

Ovviamente, ci attenderà anche un ulteriore scontro tra Sogno e Lucifero, che ha il volto di Gwendoline Christie. In The Sandman 2 dovrebbe tornare anche Jenna Coleman nei panni di Johanna Constantine.