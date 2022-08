The Sandman, Netflix crede nel rinnovo? Le sceneggiature della stagione 2 sono già pronte

Il nuovo trailer ufficiale di The Sandman pubblicato durante i giorni del Comic-Con ha promesso agli abbonati di Netflix un fantasy ricco e ambizioso, e in effetti la serie tratta dal celebrato fumetto di Neil Gaiman pare avere le idee chiare sul proprio futuro.

Il produttore esecutivo David S. Goyer, che ha co-sviluppato l'adattamento del fumetto, ha infatti rivelato in una nuova intervista promozionale concessa a Den of Geek che i lavori sulla seconda stagione di The Sandman sono già iniziati, nonostante Netflix non abbia ancora rinnovato ufficialmente il ritorno della serie per una seconda stagione:

"In un certo senso, è più facile scrivere le sceneggiature della seconda stagione, perché con la prima stagione abbiamo insegnato al pubblico le idee di base di questo mondo", ha detto Goyer. "Abbiamo mostrato come la vita nel Sogno possa influenzare il mondo della veglia. Con queste basi, lo spettacolo può iniziare a sviluppare le sue tematiche fondamentali. Questa serie mi fa pensare al jazz, nel quale puoi improvvisare e variare molto"

Secondo quanto riferito, Netflix starebbe aspettando di vedere i risultati di The Sandman prima di dare il via libera ai prossimi episodi. Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

The Sandman arriverà in esclusiva su Netflix a partire dal prossimo 5 agosto. Per altri approfondimenti guardate i nuovi poster di The Sandman.