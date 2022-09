The Sandman: ecco perché Morte dovrebbe avere un suo spin-off su Netflix

Dopo il successo in streaming di The Sandman, non sarebbe affatto incredibile se Netflix dovesse un giorno annunciare la realizzazione di uno o più spin-off tratti dalla serie di Neil Gaiman. L'universo narrativo dello show è molto vasto e popolato di personaggi affascinanti e memorabili, tra questi Morte ha di certo conquistato il cuore di tutti.

In una serie popolata di esseri divini o semi-divini, l'ultima cosa che gli spettatori si aspettavano era che la Morte fosse quella dal carattere più gentile e umano. Kirby Howell-Baptiste ha interpretato Morte in The Sandman di Netflix e anche se il suo personaggio è apparso solamente in un episodio (Il rumore delle sue ali), ha immediatamente conquistato il pubblico e il loro cuore, anche per via di una puntata ricca di emozioni. Per questo motivo non sarebbe totalmente campata per aria l'idea di un possibile spin-off di The Sandman su Morte.

Il design originale di Morte nei fumetti di The Sandman non è stato realizzato da Gaiman. Quest'ultimo voleva che avesse l'aspetto di una rockstar, ma l'artista Mike Dringenberg gli inviò un disegno ispirato a una donna che conosceva di nome Cinamon Hadley, morta nel 2018. L'unico dettaglio aggiunto da Gaiman è stata la collana. La morte diventa il personaggio che i lettori amano sempre vedere, anche quando è straziante. E Kirby Howell-Baptiste ha catturato l'essenza del personaggio in ogni aspetto che conta.

All'apice della popolarità del fumetto, Gaiman ha realizzato uno spin-off di tre numeri con il personaggio, intitolato Death: L'alto costo della vita. Tra le lunghe vicissitudine produttive legate a The Sandman, questo spin-off su Morte è quasi diventato un film dal titolo Death & Me, prodotto (e probabilmente sarebbe stato anche co-diretto) da Guillermo Del Toro, secondo Movieweb.com. Sebbene la storia sia un classico dei fumetti, la premessa principale è quella che qualsiasi show Netflix dovrebbe avere. Una volta al secolo, la Morte trascorre un giorno da umana. Vive come un mortale per capire meglio cosa stanno perdendo quando incontra ogni persona che muore. Il fumetto racconta una bella storia, ma fa parte del suo tempo. Di sicuro sarebbe un'ottima premessa per una serie antologica che funga da spin-off di The Sandman.

Tra l'altro, ambientando la storia interamente nel presente, Netflix potrebbe ridurre il budget, che è stato il vero problema della serie principale. The Sandman è infatti una serie molto costosa e soprattutto per questo motivo un annuncio di una Stagione 2 di The Sandman sta tardando ad arrivare.

Non possiamo ancora dire con certezza cosa ci riserverà The Sandman 2 ma Neil Gaiman sembra avere già le idee piuttosto chiare.