The Sandman, quali sono i poteri del protagonista della serie?

La serie The Sandman, show amatissimo disponibile su Netflix, vede tra i protagonisti più forti di tutti i tempi: l'Eterno. Interpretato da Tom Sturridge, questo essere metafisico dai diversi nomi ha una lista di poteri sorprendente. Prima di cominciare, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Sandman.

Morfeo è infatti estremamente potente e, potenzialmente, pericoloso. Non solo egli possiede diverse abilità trascendentali e metafisiche, ma ha anche degli oggetti magici che lo aiutano.

Tra i poteri principali ritroviamo:

Immortalità : solo la sua immagine onirica può morire, ma non lui.

: solo la sua immagine onirica può morire, ma non lui. Viaggi inter-dimensionali

Viaggi tra sogni umani : infatti può addirittura arrivare nel luogo in cui il sognatore si trova durante la veglia.

: infatti può addirittura arrivare nel luogo in cui il sognatore si trova durante la veglia. Controllo dei sogni (e degli incubi) degli uomini : il protagonista può alterarli nel suo Mondo dei Sogni e modificare il reame onirico delle sue 'prede'. Morfeo può inoltre far addormentare chi vuole, e chiaramente farli sognare/o avere incubi.

(e degli incubi) : il protagonista può alterarli nel suo Mondo dei Sogni e modificare il reame onirico delle sue 'prede'. Morfeo può inoltre far addormentare chi vuole, e chiaramente farli sognare/o avere incubi. Una conoscenza infinita : l'Eterno tiene conto anche di tutti i sogni degli umani.

: l'Eterno tiene conto anche di tutti i sogni degli umani. Alterazione della realtà: modifica anche la percezione, creando oggetti/persone/edifici/creature nel reame onirico.

Insomma, dei poteri assurdamente forti e del tutto non convenzionali.