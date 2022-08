The Sandman è promossa da tutti: ecco lo scintillante punteggio Rotten Tomatoes!

The Sandman arriva oggi su Netflix, e se avete già letto le 5 cose che dovete assolutamente sapere sulla serie tratta da Neil Gaiman, in questo articolo ve ne segnaliamo una sesta, relativa al punteggio di Rotten Tomatoes.

Solitamente, quando una casa di produzione/distribuzione piazza un embargo fino alla data d'uscita per le recensioni di un'opera cinematografica o televisiva, non è mai davvero un buon segno, perché potrebbe voler dire che quella casa di produzione/distribuzione ha paura di eventuali recensioni negative, che uscendo con troppo anticipo potrebbero rischiare di 'rovinare' la reputazione dell'opera in questione.

Ciò invece non è successo con The Sandman: nonostante le anteprime stampa siano state fornite da Netflix da diverse settimane, per la serie tratta dal fumetto di Neil Gaiman era stato posto un embargo fino alla data d'uscita, ma questa volta Netflix non dovrà temere il giudizio della critica: come potete vedere sul famoso portale Rotten Tomatoes, infatti, la prima stagione di The Sandman è stata promossa quasi all'unanimità, e al momento della stesura di questo articolo la serie può vantare un glorioso 88% di recensioni positive. In queste ore, poi, stanno arrivando anche i primi giudizi dei fan, addirittura ancora più felici, col 92% di gradimento. Decisamente una buona notizia per la produzione, che sta ancora aspettando l'annuncio ufficiale del rinnovo di una stagione 2 per The Sandman: questi giudizi positivi saranno in grado di tramutarsi in ore di visualizzazioni per sancire il successo definitivo della serie? Staremo a vedere.

Voi vi siete già tuffati nel mondo di Sogno? Siete curiosi di scoprire la nuova serie DC? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!