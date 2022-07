The Sandman, tutti i protagonisti nel nuovo poster della serie Netflix

Nella giornata di sabato del Comic-Con di San Diego, Netflix ha svelato il trailer ufficiale di The Sandman, insieme a un nuovo poster che raffigura il ricco cast che interpreterà i personaggi principali della serie Netflix The Sandman, adattamento dell'omonimo fumetto di Neil Gaiman.

Al centro del poster ritroviamo Tom Sturridge nei panni di Sogno/Morfeo, circondato da 9 personaggi: sopra di lui c'è la star di Game of Thrones Gwendoline Christie nei panni di Lucifer, ma vediamo anche Kirby Howell-Baptiste nei panni di Morte, Mason Alexander Park nel ruolo di Desiderio e Jenna Coleman che interpreterà Johanna Constantine, insieme a molti altri.

"Per oltre trent'anni, il mio ruolo negli adattamenti di Sandman è stato quello di provare a fermare quelli pessimi... e per fortuna ci sono sempre riuscito" ha dichiarato Gaiman nei giorni scorsi. "Siamo arrivati al 2020 e Sandman era il fumetto DC più importante tra quelli che non erano ancora stati adattati. Considerato da molti un gioiello della corona, è stato il fumetto per adulti che ha cambiato tutto".

Ma con Netflix è stato diverso: "Questo adattamento è il primo per il quale ho voluto salire a bordo. Siamo in un contesto che non esisteva neanche lontanamente quando i fumetti di Sandman hanno preso vita: format più lunghi, serie TV con effetti speciali e budget che permettono di portare questo mondo sullo schermo. Dal punto di vista tecnologico, abbiamo raggiunto il punto in cui possiamo realizzare Sandman come mai avremmo sognato di fare 10 o 15 anni fa".

"E' molto difficile" ha aggiunto Neil Gaiman. "Ma ci sono le risorse, le persone giuste, le competenze e la determinazione, oltre al fatto che abbiamo un'intera generazione di creativi di alto livello che sono cresciuti leggendo Sandman e che vogliono portarlo in vita con autenticità". Per l'autore si tratta di un "Sandman fatto per chi ama Sandman da parte di chi ama Sandman".

C'è un altro mondo che aspetta tutti noi quando chiudiamo gli occhi e dormiamo, recita la sinossi di The Sandman, un luogo chiamato Sogno, dove The Sandman, il Signore dei Sogni (interpretato da Tom Sturridge), dà forma a tutte le nostre paure e alle nostre fantasie più profonde. Ma quando Morfeo viene inaspettatamente catturato da un mortale e tenuto prigioniero sulla Terra per oltre un secolo, la sua assenza innesca una serie di eventi che cambieranno per sempre sia il mondo dei sogni che quello della veglia. Per ristabilire l'ordine, Sogno dovrà viaggiare attraverso mondi e linee temporali differenti per riparare gli errori che ha commesso durante la sua lunga esistenza, facendo visita a vecchi amici e altrettanti nemici e incontrando nuove entità, sia cosmiche che umane.

The Sandman debutterà il prossimo 5 agosto tra le uscite estive di Netflix.