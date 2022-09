The Sandman: in che modo il rapporto tra Dream e Calliope è diverso rispetto ai fumetti?

The Sandman è una delle serie più viste su Netflix, ed è stata così apprezzata che lo streamer ha subito pubblicato degli episodi bonus. Nell'ultimo, diviso in due parti, seguiamo la storia di Calliope, e scopriamo in che modo è diversa dai fumetti di Neil Gaiman.

La seconda parte dedicata alla dea greca si ispira alla storia tratta dalla collezione del 1990 Sandman: Dream Country. Qui scopriamo che Dream e Calliope un tempo erano una coppia e avevano avuto un figlio, Orpheus. I due si sono poi separati, e dalla serie si può capire che ciò non è avvenuto in buoni termini.

Nella storia in questione iniziamo con il seguire uno scrittore in difficoltà, Richard Madoc. L'uomo non riesce a terminare il suo romanzo già opzionato, e un collega gli "dona" l'ispirazione con Calliope, di cui Madoc diventa padrone. La dea dà all'uomo il successo che desiderava, e questi non la lascia andare. L'unico che può liberarla è il suo ex amante Morfeo, a cui lei non vorrebbe doversi rivolgere. Morfeo è però imprigionato, ma due anni dopo Calliope scopre che è stato liberato in quanto legge sul giornale che una delle sue vittime della "malattia del sonno", Unity Kinkaid, si è risvegliata. Quindi lo chiama e gli chiede di liberarla, e Morfeo esegue questa volontà senza dimenticare di torturare un po' Madoc, arrabbiato per come ha trattato la sua ex amante.

Le differenze fondamentali tra la serie e i fumetti sono due. Bisogna partire dal presupposto che il rapporto tra Calliope e Dream è molto simile nei due prodotti, ma nella serie i due erano sposati, mentre nei comics erano soltanto amanti. Inoltre nella serie lei scopre che lui è libero leggendo il giornale, mentre nei fumetti Morfeo le appare da solo, senza che lei lo chiami. Inoltre il rapporto tra i due nello show è più dolce, mentre nella collana illustrata lui è più veemente e cattivo. Una scelta che secondo i vertici di The Sandman avrebbe conferito maggiore dignità e forza al personaggio di Calliope. Se siete curiosi di saperne di più vi lasciamo con la nostra recensione dell'episodio 11 di The Sandman.