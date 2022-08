The Sandman, i registi sull'episodio bonus: 'Fedeli ai fumetti di Neil Gaiman'

La scorsa settimana, Netflix ha stupito tutti con la pubblicazione di un episodio bonus di The Sandman, un misto tra animazione e live-action che ha lasciato letteralmente senza parole i fan e ora, i registi di questo contenuto a sorpresa, hanno voluto spiegare come si è svolto tutto il processo creativo.

Sia Hisko Hulsing, che ha diretto A Dream of a Thousand Cats che Louise Hooper, che ha diretto Calliope, hanno sottolineato come questo episodio abbia comunque voluto onorare tutto il lavoro originale fatto da Gaiman. A tal proposito il primo ha detto:

"Ho letto il fumetto e l'ho adorato. Allan Heinberg, uno degli showrunner, ha scritto una versione compressa della storia come sceneggiatura ed era eccezionale. Ci dava molta libertà creativa ma comunque, siamo rimasti fedeli al fumetto perché è praticamente lo stesso storia".

Hooper ha aggiunto: "Lavorando fianco a fianco con Neil Gaiman, il nostro primo obiettivo era quello di restare fedeli al fumetto. Abbiamo apportato cambiamenti solo per le giuste ragioni, abbiamo cercato di non mostrare troppe nudità ad esempio. Ma ci sono state volte in cui abbiamo letteralmente ripreso pagine dei fumetti".

The Sandman è primo su Netflix per visualizzazioni proprio per questo nuovo episodio bonus che tra l'altro può contare su un cast monumentale. Sembra proprio che i due registi abbiano fatto centro. Voi che ne dite?