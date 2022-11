The Sandman rinnovata da Netflix: la stagione 2 si farà (ma che confusione)

The Sandman non è stata cancellata da Netflix, come ha ribadito il suo creatore Neil Gaiman nelle scorse, anzi tutt'altro: finalmente, dopo tanto tira e molla, Netflix ha rinnovato la serie fantasy per una seconda stagione di episodi.

Per la verità, l'annuncio sul rinnovo della seconda stagione di The Sandman si è fatto aspettare anche nella notte, durante la quale è successo praticamente di tutto: la conferma del ritorno della serie fantasy per un nuovo ciclo di episodi, infatti, in un primo momento era arrivata tramite l'account ufficiale della DC, che però dopo pochi minuti era stato eliminato da tutte le piattaforme social. Per qualche ora i fan sono rimasti nell'incertezza e nello sconforto, credendo che si fosse trattato di un errore, ma Deadline aveva confermato la notizia pubblicando una notizia in merito: alla fine, come potete vedere in calce all'articolo, Neil Gaiman in persona è sceso in campo.

"I rumor sono veri", si legge nel post dell'autore. "Netflix è estasiata dal fatto che così tanti di voi abbiano visto la prima stagione di The Sandman, e la cosa per cui tutti noi abbiamo sperato...alla fine è accaduta". Dopo qualche minuto è arrivato anche il post ufficiale di Netflix, che ha definitivamente chiarito la situazione: "Si, è vero, The Sandman tornerà su Netflix: ci sono alcune storie meravigliose che aspettano Morfeo e gli altri. Ora è tempo di rimettersi a lavoro: c'è un pranzo di famiglia da organizzare, del resto, e Lucifero sta aspettando Morfeo all'inferno..."

Siete contenti di questo (confuso) annuncio? Ditecelo nella sezione dei commenti!