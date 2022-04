The Sandman, si 'risveglia' la pagina Twitter: il trailer della serie Netflix è in arrivo?

Mentre i fan si domandano quando uscirà The Sandman su Netflix, dai social arriva un possibile primo segno di aggiornamenti in vista grazie alla pagina Twitter ufficiale della serie tratta dal fumetto di Neil Gaiman.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, la pagina di The Sandman si è finalmente 'risvegliata' pubblicando un nuovo tweet, nel quale si fa proprio riferimento alla lunga assenza 'social' dell'account pubblicitario: "Salve umani, come sono stati i vostri sogni in mia assenza?" domanda la pagina ai suoi follower. Il post, anche se non rivela alcunché sulla serie né suoi piani di distribuzione del servizio di streaming on demand, è bastato ad attirare l'attenzione dei fan, che da mesi stanno aspettando un primo trailer ufficiale di The Sandman.

Addirittura nelle scorse settimane il totale silenzio stampa da parte di Netflix o dai creatori della nuova serie televisiva aveva fatto sospettare ad alcuni che Sandman potesse già essere stato cancellato, ipotesi prontamente smentita dallo stesso Neil Gaiman. Tuttavia la domanda resta: dov'è il trailer di The Sandman? Quando Netflix annuncerà la data d'uscita della serie sui suoi canali? Bisognerà aspettare ancora per conoscere la risposta a queste domande, ma se il 'risveglio' della pagina social della serie significa qualcosa, magari quell'attesa durerà ancora per poco.

Per altri approfondimenti guardate le prime immagini del Lucifer di The Sandman, personaggio che sarà interpretato da Gwendoline Christie.