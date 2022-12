The Sandman, la seconda stagione non arriverà tutta in una volta? 'Tutto è possibile'

Sin dal suo esordio alle nostre latitudini, Netflix è sinonimo di binge watching: da Stranger Things a scendere, la nota piattaforma streaming ha sempre promosso la fruizione dei suoi show tutta d'un fiato, senza eccezione alcuna. Possibile, dunque, che le cose siano destinate a cambiare, ad esempio, con la seconda stagione di The Sandman?

Nonostante si parli da più parti di una Warner scontenta di Netflix per i risultati di The Sandman, i nuovi episodi dello show tratto dall'opera di Neil Gaiman sono infatti comunque previsti per l'arrivo in catalogo in un futuro più o meno prossimo, e secondo le ultime voci i piani alti starebbero valutando l'idea di rilasciarli in più tronconi, un po' come accaduto con la quarta stagione di Stranger Things.

La domanda è stata posta al presidente della divisione serie TV di Netflix US e Canada Peter Friedlandner, che in effetti non ha chiuso le porte all'eventualità di cui sopra: "Tutto è possibile quando si parla di The Sandman. È uno show innovativo" ha chiosato Friedlandner, lasciando intendere che l'idea di rinunciare al binge watching, stavolta, potrebbe essere più concreta di quanto si pensi.

E voi, cosa preferite? Binge watching aggressivo o visione vecchia scuola, episodio dopo episodio, di settimana in settimana? Diteci la vostra nei commenti! Neil Gaiman, intanto, ci ha rassicurati riguardo la seconda stagione di The Sandman.