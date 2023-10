The Sandman, nella seconda stagione ci saranno anche Orfeo, Persefone ed Euridice?

Nel corso della prima stagione di The Sandman abbiamo avuto modo di incontrare un bel po' di personaggi ideati dalla geniale mente di Neil Gaiman (previa ispirazione, ovviamente, da parte dell'infinito mare della mitologia greca): chi saranno, dunque, le new entry in vista dei prossimi episodi della serie?

Dopo gli aggiornamenti di Neil Gaiman sulla seconda stagione di The Sandman, che coprirà quindi nuovi capitoli della serie partorita dall'autore di American Gods e Good Omens, ecco quindi delle nuove voci che ci permettono di farci un'idea di ciò che vedremo... O meglio, di chi vedremo!

Già, perché secondo alcuni rumor sempre più insistenti pare che Netflix stia al momento cercando attori che possano interpretare i ruoli di Orfeo, Persefone ed Euridice: al momento non abbiamo certezze su chi siano i candidati più quotati per i tre personaggi di cui sopra, ma è in effetti piuttosto plausibile che Gaiman e la produzione decidano di puntare sulle loro storie per i prossimi episodi della serie.

La presenza di Orfeo, Euridice e Persefone dovrebbe infatti indicare la volontà di coprire La Canzone di Orfeo, La Stagione delle Nebbie e Brevi Vite, tre dei più apprezzati capitoli dell'opera di Gaiman. Cosa ne dite? Avete già dei nomi in mente? Fatecelo sapere nei commenti!