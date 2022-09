The Sandman, la serie di Neil Gaiman balza al primo posto nelle classifiche streaming

The Sandman sta riscuotendo successo tra il pubblico di Netflix, e le ultime classifiche lo dimostrano. La serie di Neil Gaiman aveva debuttato con un terzo posto tra gli show maggiormente seguiti in streaming ma gli ultimi rilevamenti segnalano un ulteriore passo in avanti. Secondo i dati Nielsen avrebbe raggiunto il primo posto.

The Sandman è il primo progetto sull'opera di Gaiman che si è concretizzato, dopo varie ipotesi in cantiere tra cui un film con Joseph Gordon-Levitt.

Lo stesso Neil Gaiman aveva parlato del motivo per cui non aveva abbracciato altri progetti su The Sandman in precedenza.



"Mi ero rifiutato di essere coinvolto. Mi ero rifiutato di scriverli. Mi ero rifiutato di essere il produttore esecutivo" aveva chiosato Gaiman, specificando di aver ricevuto in passato la più brutta sceneggiatura su The Sandman che avesse mai letto in vita sua. Nel nostro approfondimento cerchiamo invece di capire perché The Sandman ha avuto successo, tanto da farle conquistare il primo posto nella classifica streaming.



Creata insieme a David S. Goyer e Allan Heinberg, la serie The Sandman racconta la storia di Morfeo, interpretato da Tom Sturridge. Egli viene catturato durante un rituale dell'aristocratico britannico Roderick Burgess, che s'impossessa dei suoi strumenti e si arricchisce. Quando riuscirà a liberarsi, Morfeo cercherà di riportare ordine e splendore nel suo regno.



Dopo il successo del primo ciclo di episodi è lecito chiedersi cosa aspettarsi dalla stagione 2 di The Sandman?