The Sandman: primo sguardo alla straordinaria Lucifer di Gwendoline Christie

Dopo i primi poster di Sandman rilasciati al TUDUM, nel corso del DC Fandom in corso in queste ore, è arrivato un nuovo straordinario poster della Lucifer interpretata dall'ex star di Game of Thrones Gwendoline Christie.

Ovviamente, per molti, Lucifer ha le fattezze di Tom Ellis, che ha portato al successo questo personaggio per ben 6 stagioni nella serie a lui dedicata. Probabilmente non molti sanno che anche questa versione del custode degli inferi è tratta dai fumetti di Nei Gaiman.

Quando Collider ha parlato con i produttori di Lucifer all'inizio di quest'anno, il co-showrunner Joe Henderson ha definito il casting di Christie "incredibile":

"Si tratta sicuramente di un'attrice straordinaria. Sono sicuro che porterà un tono completamente diverso al personaggio. E il personaggio di Sandman è un personaggio così particolare, penso che merita qualcuno che abbia un'energia così diversa...Penso che sia semplicemente fantastico. Muoio dalla voglia di vedere la prima foto di lei nei panni di questo personaggio. Non potrei essere più felice".

Beh, con questa prima immagine di Gwendoline Christie nei panni di questa nuova versione di Lucifer, Joe Henderson è stato accontentato.

Vi ricordiamo intanto, che al TUDUM è stato rilasciato anche uno straordinario trailer di Sandman. Cosa vi aspettata da questa nuova serie in arrivo su Netflix e sopratutto, cosa ve ne pare di Gwendoline Christie nei panni di Lucifer? Fatecelo sapere naturalmente nell'apposita sezione dedicata ai commenti.