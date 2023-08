The Sandman, che sorpresa! La prima stagione della serie Netflix arriva in bluray

In attesa di saperne di più sull'attesissima seconda stagione di The Sandman, vi segnaliamo che l'acclamata serie tv fantasy tratta dal fumetto di Neil Gaiman debutterà in via del tutto eccezionale sul mercato home-video con una speciale edizione bluray.

Al momento della stesura di questo articolo, il cofanetto della prima stagione di The Sandman è disponibile per il preordine su Amazon UK al costo di circa 38 dollari, e sebbene i dettagli sull'edizione e i vari ed eventuali contenuti speciali inseriti nei dischi non siano stati ancora resi noti, il preordine è assolutamente ufficiale e includerà tutti gli episodi della prima stagione per una durata totale 8 ore e 43 minuti: la data d'uscita del cofanetto bluray di The Sandman è fissata al 23 novembre 2023, distribuito da Warner Bros Home Entertainment.

Non è la prima volta che una serie di Netflix viene fatta debuttare anche nel mercato dell'home-video fisico, in passato questo onore è toccato anche a qualche film (come Roma di Alfonso Cuaron e quelli di Martin Scorsese, ma non solo), eppure in questo caso l'esistenza del cofanetto bluray di The Sandman è tutta merito di Warner Bros, che detiene i diritti della serie tv e che l'ha anche prodotta prima di vendere il pacchetto per i diritti di sfruttamento streaming a Netflix. Da notare che il cofanetto sarà 'region free', dunque disponibile per tutti i lettori bluray senza limitazioni di regione.

Per altri contenuti, guardate le prime foto dal set di The Sandman 2.