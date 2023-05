The Sandman: la Stagione 2 sarà posticipata per lo sciopero? Risponde Neil Gaiman

Dopo una settimana intera di sciopero da parte degli sceneggiatori di Hollywood iscritti alla WGA, molte produzioni sono state interrotte a riprese in corso, per non parlare di quelle ancora impegnate nella fase di scrittura. Tra queste ultime c'era anche la Stagione 2 di The Sandman, e Neil Gaiman ha offerto un aggiornamento sulla situazione.

Lo sciopero ha fermato le riprese di Daredevil Born Again, ma anche di numerosi altri show in produzione come Scissione e Loot di Apple TV+. La seconda stagione di The Sandman era ancora in fase di pre-produzione e adesso potrebbe subire un posticipo, nonostante nel suo ultimo aggiornamento Gaiman aveva confermato che le sceneggiature di The Sandman 2 erano state scritte.

In un post sul suo Tumblr, Gaiman ha affermato che i nuovi episodi di The Sandman potrebbero subire dei ritardi a causa dello sciopero della WGA. Gaiman ha scritto che un eventuale ritardo sarà determinato da "quanto durerà lo sciopero", ma ha comunque dato il suo implicito sostegno agli sceneggiatori coinvolti.

"Il ritardo o meno di Sandman dipenderà da quanto durerà lo sciopero. E non ci saranno sceneggiature raffazzonate in Sandman".

Gaiman ha espresso il suo sostegno allo sciopero degli sceneggiatori, essendo anch'egli un membro della WGA. Con una serie di progetti televisivi attualmente in lavorazione, Gaiman ha anche rassicurato i fan che la seconda stagione di Good Omens non sarà influenzata dallo sciopero, poiché la stagione è stata completata ed è già stata consegnata a Prime Video. Il futuro di altri progetti di Gaiman, come Dead Boy Detectives, è attualmente sconosciuto.

Lo sciopero della Writers Guild of America sta entrando nella sua seconda settimana, ma al momento è impossibile dire quanto potrà durare. L'ultimo grande sciopero degli sceneggiatori, alla fine del 2007, durò circa tre mesi, ma questo potrebbe non essere un indicatore di quanto durerà questo. Finché non verrà raggiunto un accordo tra la WGA e l'AMPTP, tuttavia, la situazione non si sbloccherà.